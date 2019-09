(Adnkronos/Cinematografo.it) – “Credo che il sistema debba cambiare: la trasparenza è l’unica arma a disposizione perché il tipo di corruzione di cui stiamo parlando è ciò che definisce la nostra contemporaneità. Stiamo vivendo momenti difficili, ma parlarne è già un inizio. Di tanto in tanto, credo, anche l’intrattenimento può servire a dare un contributo alla riflessione”. Lo scandalo dei “Panama Papers” arriva sul grande schermo (in concorso alla 76° Mostra di Venezia) grazie a Steven Soderbergh: The Laundromat, scritto da Scott Z. Burns, è basato sul libro di Jake Bernstein (Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite) e interpretato da Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, con la partecipazione di Matthias Schoenarts e Sharon Stone.

Fonte