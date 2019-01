“Napoletani a Malibu!“. A scrivere il post da 800mila like è Ellen Pompeo, star di Grey’s Anatomy, riferendosi a lei e a Salvatore Esposito, protagonista di ‘Gomorra’, sbarcata in questi giorni su Netflix Usa. La foto dei due attori sta facendo il giro del mondo. Nata a Everett, nei dintorni di Boston, la nota dottoressa Meredith ha infatti origini partenopee. “Salvatore Esposito è un mio amico – scrive l’attrice – e uno dei miei attori italiani preferiti. Se non avete visto Gomorra non sapete cosa vi siete persi”.

Il boss Genny Savastano della serie tv made in Italy non ha mancato di postare sul suo profilo Instagram il selfie con Pompeo ringraziando la sua “nuova amica napoletana” e ripostando il suo messaggio.

Fonte