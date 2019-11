Mercedesz Henger, ospite da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso, ha parlato del suo padre biologico che non è Riccardo Schicchi.

“Non dirò mai che Riccardo non è mio padre, Riccardo è mio padre a tutti gli effetti. Tranne quello biologico. Io questa cosa la so da quando avevo 17 anni, me l’ha detto mia mamma. Voleva aspettare che diventassi maggiorenne per dirmelo, ma stavo per partire per Londra così me lo ha detto. Insomma, qualche dubbio l’ho sempre avuto, non sono ottusa. Non mi chiamo Henger di cognome, io ho un cognome ungherese. A scuola qualche maestro poco professionale mi chiedeva come mai avessi il cognome diverso da quello di mio fratello. Avevo 7-8 anni. Quando lo chiedevo a mia mamma lei mi rispondeva che era una tradizione ungherese e che quello era il secondo nome di mio nonno”.

Mercedesz ha poi svelato chi è suo padre e come lo ha conosciuto:

“Mio padre biologico l’ho sentito al telefono. Avevo 17 anni. Mia madre mi ha dato il telefono in mano, abbiamo un attimo parlato e mi ha detto che parlavo malissimo ungherese e poi mi dice ‘Ho saputo che stai andando in Inghilterra, ma io non ho soldi da darti eh’. Io ero rimasta un po’ così, ma chi glieli ha chiesti i soldi? Mio padre non mi ha fatto mancare nulla. E’ un uomo ungherese che ora abita in Germania, ha un’altra famiglia. Non ho mai avuto la curiosità di conoscerlo. La curiosità potrebbe averla chi un padre gli è mancato, io l’ho avuto. Non sono curiosa di incontrare una persona che non si è mai occupata di me fino ad adesso.

Poi ha concluso:

“La notizia ora non è trapelata da me, non sono io che sono voluta venire qua oggi, mi sono trovata costretta, è stato qualcuno che ha contattato un noto giornale italiano e loro mi hanno chiamato per sapere se volevo commentare. In pochissimi sanno la verità su mio padre, solo la mia famiglia ed altre persone ristrettissime. Quattro, sei al massimo. L’ha fatta trapelare chi voleva ferirmi. Mi sono fatta un’idea su chi possa essere stato, ma non vengo qua in studio a dirlo senza prove. Ma lo voglio scoprire, perché è un colpo basso di quelli schifosi. Volevano forse sminuire la memoria di mio padre, ma non ci riusciranno assolutamente. Lui mi ha cresciuta e mi ha amato più di chiunque altro”.

Chi sarà mai stato a dire alla stampa che il padre biologico di Mercedesz non è Riccardo?



Mercedesz Henger entra in studio per raccontare chi è il suo padre biologico #noneladurso pic.twitter.com/zXukNyB2gA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

“Riccardo mi ha cresciuta e mi ha amata più di tutti”

Mercedesz Henger difende la memoria di suo padre a Live #noneladurso pic.twitter.com/oxTuVPcR01 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

Mercedes Henger ha dei sospetti su chi ha potuto far trapelare la notizia #noneladurso pic.twitter.com/RBDIBRQIFG — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019