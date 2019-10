Eva Henger nell’ultima settimana ha gridato a gran voce sul web (Instagram), sulla carta stampata (settimanale Nuovo) ed in tv (Domenica Live) che sua figlia Mercedesz Henger è succube di Lucas Peracchi e che più volte ha ricevuto le botte da lui.

A distanza di giorni Mercedesz è uscita dal suo silenzio stampa ed ha risposto (per le rime) a sua madre, negando tutto:

“Fino ad adesso non ho replicato e risposto perché avrei dovuto sbugiardare mia madre e magari, presa dalla foga del momento, avrei potuto insultarla. Cosa che io non ho voluto fare. Come avete potuto vedere nella mia breve carriera televisiva, io mia madre l’ho sempre difesa. Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei. La situazione si è fatta molto seria.

Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera: Lucas non mi ha picchiato. Ma secondo voi io mi faccio mettere le mani addosso senza reagire? Avrei denunciato la situazione. Lei sa dove abito perché non è venuta? Dice di avermi chiamato tutti i giorni ma non è vero. Io avevo cancellato WhatsApp, ma c’erano altri mille modi per contattarmi: poteva provare a chiamarmi…”.