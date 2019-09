Ieri pomeriggio Lucas Peracchi ha accusato Mercedesz Henger di averlo tradito con Andrea Montovoli. Poco dopo l’ex tronista ha pubblicato uno strano sfogo in cui dice di non stare bene e che la sua mente l’ha distrutto.

Adesso però arriva la versione di Mercedesz Henger, che nega di aver tradito il fidanzato e parla di alcol. Secondo l’ex naufraga Lucas era alterato quando ha mosso quell’accusa.

“Anche se di solito non rispondo a queste cag**e che fa Lucas quando diciamo che è alternato, perché le trovo delle bambinate e di solito passano, ma passare per una traditrice cosa che non sono e non sarò mai e mi fa schifo. Lui non è manco cretino come pensavo io, ma peggio (…) Ieri sera ha sclerato, è partito accusandomi di cose. Era alterato, aveva bevuto

Io Andrea Montovoli non lo sento da anni, vi rendete conto? Ma che figura di me**a! Lui lo sapeva che la conseguenza sarebbe stata che io vengo accusata di essere una traditrice, cosa che non sono. Una persona perché fa queste cose? Ho dovuto pubblicare questa cosa estremamente controvoglia perché c’è un limite a tutto

Allora, lui ieri sera ha smadonnato, è partito accusandomi di cose, i tuoi ex… Allora, se vuoi cercare una persona della nostra età che non abbia un passato, guarda, figlio mio, caschi male perché tutti abbiamo un passato. Anche tu hai le tue ex, io non sono certo andata su Google a guardare tuti gli articoli… Ieri ha smadonnato, io sono andata a dormire, ho visto che stava smadonnando, che era alterato, aveva bevuto, vabbè, lasciamo stare… Ho detto ‘gliela faccio salire, magari ci dorme su e domani gli passa’. Stamattina si sveglia e continua. È stato tutta la notte su Google a guardare articoli, interviste da Barbara, ca**ate passate e si è soffermato, si è fissato con Andrea Montovoli.”