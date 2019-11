Mercedesz Henger non è figlia di Riccardo Schicchi come sapevamo, bensì di un altro misterioso uomo. A rivelarlo è stata proprio l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi con una nota stampa diramata da Mediaset, dato che questa sera sarà ospite della nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dove parlerà della vicenda e svelerà chi è il suo vero padre biologico.

“Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”.

Prima il debutto a L’Isola dei Famosi, successivamente il fidanzamento con Lucas Peracchi, poi la lite fra sua madre e Lucas, ora la bomba sul padre biologico.

Mercedesz Henger sa sempre come stupirci.