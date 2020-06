La Mercedes, regina della Formula 1, abbandona il tradizionale argento e sceglie una livrea nera per mostrare “l’impegno del team nella lotta contro il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme”. Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, è da sempre un sostenitore della campagna Black Lives Matter e ha preso posizione di nuovo dopo la morte di George Floyd, l’afroamericano deceduto mentre era sotto custodia della polizia a Minneapolis. Il team ha mostrato sostegno alle iniziative del pilota britannico e si è impegnato a “migliorare la diversità della nostra squadra e del nostro sport”.

Fonte