– “Icardi è vicino al Real Madrid”. La bomba viene lanciata da chi conosce bene il centravanti dell’Inter: Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell’Argentina, al suo ritorno a Buenos Aires ha detto la sua sul “mal di pancia” dell’attaccante nerazzurro. “Gli ho detto di non rilassarsi – si legge sull’edizione online del quotidiano spagnolo As – e di continuare così, se starà bene sarà tra i miei convocati per il Mondiale. Lo segue il Real Madrid ed è molto tentato dal club spagnolo”. Secondo As, la trattativa potrebbe essere imbastita in estate qualora l’Inter non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

BROZOVIC-SIVIGLIA, SI TRATTA – Più pressante il nome di Marcelo Brozovic, che piace a Vincenzo Montella: il centrocampista dell’Inter è l’obiettivo principale del Siviglia, che ha spedito i suoi emissari a Milano per provare a chiudere l’affare. Secondo Sky Sport, la società spagnola avrebbe messo sul tavolo un milione di euro per il prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. I nerazzurri ci pensano, vogliono trasformare il diritto di riscatto in un obbligo ma il tempo stringe, con la chiusura del mercato fissata a domani.

YOUNES LASCIA NAPOLI – Amin Younes non vestirà la maglia del Napoli prima di luglio. Il calciatore, che aveva già raggiunto l’Italia e venerdì si era sottoposto alle visite mediche a Villa Stuart, ha chiesto alla società partenopea di tornare a casa per dei serissimi problemi familiari. L’affare, già chiuso sulla base di 5 milioni di euro da versare all’Ajax, è stato messo ovviamente in stand by, con il Napoli forte dell’accordo con il calciatore, pronto a venire in Italia a parametro zero essendo in scadenza di contratto.

LE ALTERNATIVE – Inevitabile, da parte del Napoli, un nuovo assalto per Politano, l’esterno del Sassuolo che ha già manifestato la propria volontà di vestire la maglia azzurra. La Juventus è ormai defilata ma i neroverdi non intendono rinunciare alla richiesta originaria: vogliono 25 milioni di euro, mentre il Napoli ne offre 18 e il prestito di Ounas. Gli azzurri starebbero inoltre cercando di aprire una trattativa in extremis per Gianluca Caprari della Sampdoria, mettendo sul piatto 14 milioni di euro: l’ex Pescara sarebbe una parziale contropartita da girare al Sassuolo nell’affare Politano. Al d.s. Giuntoli è stato anche offerto Davy Klaassen dell’Everton ma il profilo non interessa, almeno per il momento.

MANCHESTER CITY SCATENATO – Dopo aver chiuso la trattativa per Aymeric Laporte dell’Athletic Bilbao, il Manchester City avrebbe bussato alla porta del Leicester per chiedere informazioni su Riyad Mahrez, autore di un’ottima prima parte di stagione dopo le voci della scorsa estate, che lo volevano vicinissimo a Roma e Arsenal. I Citizens, secondo il Daily Mail, potrebbero offrire ben 68 milioni di euro per l’esterno d’attacco.

ROMA-GENOA, SI TRATTA PER PERES E LAXALT – Con Emerson Palmieri in uscita, la Roma ha messo nel mirino Diego Laxalt, utile sia come riserva di Aleksandar Kolarov che come possibile alternativa per centrocampo e attacco. Per convincere il Genoa, Monchi è pronto a offrire Bruno Peres come parziale contropartita. Dall’entourage del difensore brasiliano filtrano però voci contrastanti: il terzino non gradirebbe la destinazione Genoa.

IL VERONA VENDE ZUCULINI – Inizia l’opera di sfoltimento dell’Hellas Verona, che ha ceduto Bruno Zuculini al River Plate. Il centrocampista, capace di rimediare ben tre espulsioni in questa prima fetta di campionato, è stato venduto a titolo definitivo. Va invece via in prestito Alejandro Gonzalez: l’uruguaiano, classe 1988, è stato girato al Perugia. Si attendono news sul futuro di Giampaolo Pazzini, che avrebbe rifiutato la destinazione Levante: il centravanti, ormai un separato in casa, spera di poter rimanere in Italia. L’Hellas si muove anche in entrata: chiesto Carlos Sanchez alla Fiorentina.

DABO ALLA FIORENTINA – Proprio i viola hanno chiuso l’affare in entrata relativo a Bryan Dabo, centrocampista 24enne proveniente dal Saint-Etienne, che vanta una presenza con la nazionale Under 21. La società toscana sta inoltre trattando con il Sassuolo per un possibile scambio di centravanti, con Khouma Babacar in neroverde e Diego Falcinelli in viola.