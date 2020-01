Milan: Suso verso il Siviglia, ipotesi scambio Paquetá-Bernardeschi

– E’ stato l’Eriksen-day. Il fuoriclasse danese è atterrato stamani a Linate attorno alle 10 e ha vissuto la sua prima giornata milanese effettuando prima le visite mediche e poi firmando il contratto che lo legherà all’Inter. Il centrocampista del Tottenham, a lungo inseguito da Marotta e Ausilio, arriva per 20 milioni e guadagnerà 8 milioni più 2 di bonus. Attivissima sul mercato dopo gli acquisti di Young e Moses e le cessioni di Politano e Lazaro, l’Inter ora si concentrerà sull’ultimo tassello richiesto da Conte, ovvero una punta di livello da affiancare a Lukaku e Martinez. Rifiutato Llorente, nello scambio con Politano con il Napoli, l’obiettivo principale resta Giroud con il quale è stato raggiunto da tempo già un accordo di massima. Il Flamengo è in trattativa l’acquisto definitivo di Gabigol, con il 20% del cartellino che rimarrebbe in mano ad investitori privati.

Il Milan è in fitta trattativa con il Siviglia per la cessione di Suso. Resta il dubbio sul diritto/obbligo di riscatto (fissato a 20 milioni) sulla base di un prestito da 18 mesi. In uscita ci sono anche Rodriguez, Paquetá e Piatek. Lo svizzero è in attesa che si sblocchi la trattativa con il Fenerbahce, gli altri due stanno vagliando varie offerte tra cui quelle del Psg. Per il brasiliano nelle ultime ore sta nascendo l’idea di un possibile scambio con Bernardeschi con la Juve mentre il centravanti polacco è richiesto soprattutto dal Tottenham, alla ricerca di un uomo che rimpiazzi l’infortunato Kane. E’ evidente che il Milan lo venderà al miglior offerente.

Il Napoli vuole Petagna, Pinamonti l’alternativa

Il Napoli, preso Politano per 23,5 milioni (oggi ha svolto le visite mediche a Roma), conta di regalare un nuovo rinforzo a Gattuso: la speranza è di poter convincere la Spal a dar via subito Petagna per 21 milioni (per il giocatore è pronto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione). Il club estense, però vorrebbe, anche in caso di cessione, tenerlo a Ferrara almeno fino alla fine del campionato. L’alternativa è Pinamonti del Genoa per il quale Giuntoli è disposto a investire 18 milioni. In uscita c’è Younes, per il quale la società ha un accordo sia con la Sampdoria che con il Genoa: la decisione spetterà al calciatore, che ha richieste anche dalla Bundesliga. In stallo la situazione per il rinnovo contrattuale di Zielinski: l’agente Bartolomej Bolek ha chiesto una clausola di 60 milioni mentre il Napoli insiste per una da 100. Le parti continuano ad aggiornarsi attraverso uno scambio di email, finora improduttivo.

Roma: ufficiale Ibanez, arrivano Perez e Villar

La Roma ha ufficializzato Ibanez (arriva in prestito dall’Atalanta con obbligo di riscatto a giugno fissato a 8 milioni più 2 di bonus e un 10% in caso di futura rivendita prima del 2024) e ora attende Carles Perez. Il talento del Barcellona arriverà a Roma martedì mattina per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Arriva in prestito con obbligo fissato a 13 milioni di euro. Petrachi non ha concluso il mercato giallorosso. Ha praticamente chiuso anche per il centrocampista spagnolo Villar dall’Elche (per 4 milioni più 1 di bonus) e medita di dare il terzo portiere Fuzato in prestito al Vitoria Setubal (che dai giallorossi ha prelevato già Antonucci) per prendere Rafael dal Cagliari.

Juve, Emre Can vicino al Borussia Dortmund

In casa Juventus, Emre Can spinge per l’addio e in pole position c’è sempre il Borussia Dortmund che offre 22 milioni (contro i 25 richiesti). Ai saluti anche De Sciglio, direzione Parigi nel probabile scambio con Kurzawa, e Pjaca per il quale le visite mediche col Cagliari sono state spostate a metà settimana per definire gli ultimi dettagli contrattuali.

Genoa, preso Masiello dall’Atalanta

La Fiorentina, che ha chiesto Igor alla Spal, segue il centrocampista dell’Ajax Razvan Marin, che gli olandesi valutano 12 milioni di euro. Torna di moda per il centrocampo anche il nome di Battaglia dello Sporting Lisbona, valutato dai portoghesi 7 milioni. Piace anche Koziello, francese che gioca in Germania nel Colonia. Il Parma ha rinnovato il contratto a Scozzarella fino al 2021 e ha rifiutato l’assalto dell’Antalyaspor per Brugman. Infine il Genoa ha ufficializzato l’acquisto di Masiello dall’Atalanta.