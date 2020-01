L’Inter non molla Eriksen

– Matteo Politano è ormai prossimo al Napoli. La finestra trasferimenti di gennaio è stata alquanto turbolenta per l’esterno dell’Inter, già a un passo dalla Roma, ma stavolta la chiusura dell’affare sembra fatta: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Tragitto inverso per Fernando Llorente, che dovrebbe sbarcare a Milano per riabbracciare Antonio Conte: lo spagnolo arriverebbe in nerazzurro a costo zero. Il suo approdo all’Inter blocca il passaggio di Olivier Giroud dal Chelsea.

Prosegue la trattativa per Christian Eriksen, con la dirigenza interista che sarebbe pronta ad alzare l’offerta fino a 15 milioni di euro. Il Tottenham continua a chiederne almeno 20 ma le parti sono decisamente più vicine rispetto all’inizio dell’affare. Nella giornata di oggi, inoltre, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Victor Moses, già nell’aria da diversi giorni. Indosserà la maglia numero 11.

Juve, Emre Can in uscita

Nonostante l’emergenza a centrocampo, Emre Can non riesce a convincere Maurizio Sarri. L’Everton di Ancelotti si è defilato dopo un iniziale sondaggio, rimane calda la pista Borussia Dortmund: da valutare il gradimento del calciatore, che vorrebbe però ritrovare un posto da titolare per non rischiare di perdere l’Europeo.

Dani Olmo al Lipsia

Sembrava potesse essere il grande obiettivo del finale di mercato milanista, invece Dani Olmo, talento spagnolo della Dinamo Zagabria, andrà al Lipsia. La conferma è arrivata dal tecnico dei croati, Nenad Bjelica: “Aveva offerte davvero buone, ha optato per il Lipsia. Crediamo che mostrerà tutto il suo meglio come fatto qui alla Dinamo. Ha salutato la squadra con emozione, ma è questa è la vita, si va avanti. Dovremo fare a meno di lui, gli auguriamo il meglio”.

Milan, caso Paquetà

I rossoneri dovranno invece concentrarsi sul mercato in uscita: nelle ultime ore è esploso il caso Paquetà, che ha chiesto di non essere convocato per la gara contro il Brescia. Il brasiliano piace al PSG ma finora i parigini non hanno presentato un’offerta in grado di convincere la dirigenza rossonera. Dubbi anche su Suso, richiesto timidamente da Siviglia e Roma.

Spal, Bonifazi a un passo

Si muovono anche le squadre in lotta per la salvezza. La Spal ha praticamente raggiunto l’accordo con il Torino per Kevin Bonifazi, al suo terzo ritorno a Ferrara: il difensore firmerà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Le parti continuano a sentirsi per Iago Falque, la vittoria della Spal a Bergamo potrebbe aver convinto lo spagnolo ad accettare la corte di Semplici.

Genoa su Masiello

A caccia di rinforzi anche il Genoa, che ha ufficializzato l’arrivo dal Goteborg del centrocampista classe 1989 Sebastian Eriksson. Il club continua a monitorare Lucas Castro, in uscita dal Cagliari, ed è alla fase decisiva della trattativa con l’Atalanta per Andrea Masiello, che negli ultimi mesi ha perso il posto da titolare. Tra gli obiettivi del club ligure c’è anche Younes, ormai ritenuto di troppo a Napoli.

Il Parma cerca una punta

L’infortunio di Roberto Inglese costringe il Parma a tornare sul mercato per un attaccante che possa essere il ricambio di Cornelius. Il club è orientato verso un profilo giovane, in pole position Esposito – che l’Inter darebbe in prestito in caso di arrivo di Llorente o Giroud – e Pinamonti, che ha avuto molte difficoltà con il Genoa. Più complicata la pista che porta a Cerri.