ROMA – La telenovela tra Inter e Roma per lo scambio Spinazzola-Politano si è definitivamente conclusa. La trattativa, che giovedì sera sembra essere stata ricucita, è nuovamente saltata. Ufficiosamente per un mancato accordo sul minutaggio da conteggiare nelle 15 presenze che Spinazzola avrebbe dovuto collezionare in maglia nerazzurra per essere riscattato. In realtà è molto probabile che Marotta e Conte, non convinti delle condizioni atletiche del terzino giallorosso, abbiano preferito virare su altri obiettivi e, una volta chiuso l’acquisto di Ashley Young con il Manchester United (ufficiale l’arrivo per 1,5 milioni di euro più bonus legati al numero di presenze, contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione), abbiano deciso di rispedire definitivamente il giocatore al mittente.

Inter vicina a Moses, Dimarco al Verona

Non solo Young: l’Inter in queste ore sta stringendo i tempi anche per portare a Milano l’esterno offensivo Victor Moses, vecchio ‘pallino’ di Conte (78 presenze con 8 reti e 8 assist con lui al Chelsea) che al Fenerbahce non avuto fortuna in questo avvio di stagione (appena 6 apparizioni). Il Chelsea, proprietario del cartellino, si riprenderebbe il calciatore e sarebbe disposto a girarlo in prestito all’Inter, dopo una richiesta iniziale di poco inferiore ai 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Parallelamente vanno avanti anche le trattative per Giroud (col quale c’è già un’intesa di massima per un contratto fino a giugno 2022 da 4,5 milioni di euro a stagione) ed Eriksen. Marotta ieri era a cena con l’agente del giocatore del Tottenham per definire i dettagli. C’è ancora qualche distanza tra domanda e offerta come ha fatto intuire Mourinho (“Sabato contro il Watford giocherà. Se l’Inter lo vuole deve farci un’offerta”) ma l’affare dovrebbe andare in porto. Il ds Ausilio, intanto, si muove anche in uscita: Dimarco è stato ceduto in prestito al Verona che, a sua volta, ha dato Henderson all’Empoli. Dovrebbe partire anche Lazaro, destinazione Newcastle.

La Roma vuole ancora Politano, il Milan corteggia Under

La Roma spera ancora di poter avere Politano in prestito dai nerazzurri fino a giugno ma i rapporti tra i due club dopo l”affaire’ Dzeko dell’estate e la vicenda Spinazzola si sono ulteriormente incrinati. Difficile che l’operazione vada in porto anche se l’Inter avrebbe bisogno di liberare proprio la casella occupata da Politano per far entrare Giroud. Non è escluso che entri in scena il Milan che cerca un esterno, sta corteggiando Under della Roma che, però, non è convinta di avere Suso come contropartita. I dirigenti rossoneri sono al lavoro anche per la prossima estate. Il sogno è Dani Olmo: c’è l’accordo con la Dinamo Zagabria per un affare da 30 milioni ma è ancora da trovare l’intesa con gli agenti del giovane spagnolo. Il Napoli ha chiuso per Rrahmani: operazione da 14 milioni di euro, oggi ha svolto le visite mediche a Roma. Il difensore kosovaro resterà, però, a Verona fino a giugno.

Ufficiale Barrow al Bologna, il Genoa ci prova per Quintero

La notizia ufficiale di giornata è l’acquisto di Musa Barrow da parte del Bologna. Il gambiano, classe 1998, arriva in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto. Il giocatore indosserà la maglia numero 99. L’Atalanta, dal canto suo, ha ufficialmente riscattato per il cartellino di Duvan Zapata, che era in prestito biennale dalla Sampdoria. Il club nerazzurro ha speso complessivamente 26 milioni nell’operazione, di cui 2 di prestito oneroso e due tranche da 12 milioni ciascuna. Il Genoa ha chiesto al River Plate il colombiano Quintero, ex Pescara: lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Il club argentino per ora, però, non intende accettare la proposta e continua a chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di dollari previsti dalla clausola rescissoria.

