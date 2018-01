Coutinho

– La stampa britannica e quella catalana ne sono certe: Philippe, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà un giocatore del Barcellona. E la prima scelta del Liverpool per rimpiazzare il brasiliano sarebbe Thomas Lemar del Monaco con Mahrez in seconda piazza.

COUTINHO A BARCELLONA – Il quotidiano catalano “Sport” parla di principio d’accordo fra i blaugrana e il Liverpool per Coutinho, con l’operazione che si chiuderà per 120 milioni di euro più altri 40 di bonus, dieci dei quali legati a obiettivi abbastanza facili da raggiungere. Da definire ancora i dettagli del pagamento mentre il brasiliano si legherà al Barça con un contratto quinquennale con una clausola rescissoria che dovrebbe superare i 500 milioni. Il giocatore potrebbe arrivare a Barcellona tra oggi e domani, l’intenzione del brasiliano è di assistere alla gara con il Levante in programma domenica al Camp Nou. Lunedì, secondo il Mundo Deportivo, la presentazione a stampa e tifosi. L’ex Inter si legherà al club azulgrana fino al 2022.

LIVERPOOL PENSA A LEMAR – Perso Philippe Coutinho, in casa Liverpool è già cominciato il casting per l’erede del brasiliano. La prima scelta dei Reds è Thomas Lemar del Monaco ma, riporta “L’Equipe”, sarebbero in ascesa le quotazioni di Riyad Mahrez, 26enne trequartista algerino del Leicester. I primi contatti sarebbero stati avviati e anche se Puel, tecnico delle Foxes, vorrebbe trattenere il giocatore fino a giugno, il club si sarebbe impegnato con lo stesso Mahrez a cederlo già in questa finestra qualora arrivasse un’offerta soddisfacente per tutte le parti.

CONTATTI INTER-DEULOFEU – L’Inter si muove convinta per Gerard Deulofeu. Il pari di Firenze ha confermato ancora una volta che Luciano Spalletti ha bisogno di rinforzi, in difesa che in avanti. E l’ex Milan potrebbe essere l’uomo giusto, specie se il Barcellona – come ormai pare certo – riuscirà a strappare da subito Philippe Coutinho al Liverpool per 160 milioni. Piero Ausilio ha confermato ieri che l’Inter sta seguendo Deulofeu, precisando però che non è stata presentata alcuna offerta ma dalla Spagna fanno sapere che i nerazzurri si sono già mossi: il ds interista avrebbe già chiesto al Barcellona la cessione in prestito fino a giugno dell’attaccante, senza però entrare nel dettaglio di una possibile opzione di riscatto. Deulofeu, tornato in estate al Barça dopo gli ottimi sei mesi al Milan nella scorsa stagione, sta trovando poco spazio con Valverde e la sua esclusione dai convocati per la gara di Coppa del Re contro il Celta sembra un ulteriore indizio della sua imminente partenza. Su Deulofeu ci sono anche il Napoli, che però punterebbe più su Simone Verdi, e il Siviglia di Vincenzo Montella.