Divorzio difficile

Messi libero a costo zero a fine stagione. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna: è quanto scrive “El Pais” secondo cui, nel rinnovo fino al 2021 firmato due anni fa, il fuoriclasse argentino si sarebbe riservato, tramite una clausola, la possibilità di rescindere il contratto al termine di ogni annata.

Anche per questa clausola, secondo i malpensanti, Messi avrebbe evitato finora di parlare con la società di rinnovo nonostante l’esplicita volontà di Bartomeu di sedersi a un tavolo. Si tratta di una clausola basata sul rapporto di lealtà fra le due parti e che sarebbe stata presente anche nei contratti di Iniesta, Xavi o Puyol. Non è chiaro, però, se l’eventuale rescissione unilaterale da parte di Messi comporti o meno un indennizzo a favore del Barcellona. Al momento non sembrano comunque esserci i presupposti per un clamoroso divorzio: il giocatore e la sua famiglia stanno benissimo in Catalogna e più volte la Pulce ha manifestato la volontà di chiudere la carriera in blaugrana. Ma mai dire mai.