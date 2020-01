Boom del calcio femminile

Nel calciomercato si spende sempre di più. E’ il dato principale che emerge dal rapporto Fifa. Nel 2019 il mercato ha mosso 6,7 miliardi di euro, con un incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente. In tutto si sono registrati 18.042 trasferimenti internazionali che hanno coinvolto 15.463 giocatori di 178 differenti nazionalità, con l’80% dei soldi spesi riconducibili a 100 club.

Il miglior bilancio fra entrate e uscite si è registrato in Portogallo, con un saldo positivo per 346 milioni di euro mentre spetta all’Inghilterra il primato opposto (-495,5 milioni), seguita da Spagna (-336,8 mln) e Italia (-312 mln). In generale 945 club hanno ingaggiato almeno un calciatore (+12,2%) ma solo in 32 hanno investito oltre 45 milioni. Sempre più frequenti i trasferimenti che riguardano gli under 18 mentre la soluzione del prestito è adottata soprattutto per la fascia di età successiva (18-23). Tornando alla nazionalità, il maggior numero di trasferimenti ha coinvolto i calciatori brasiliani (1.988, +13,4%) mentre a livello di spesa, gli italiani sono al decimo posto avendo mosso 138,4 milioni di euro, in calo rispetto al 2018 (-23,8%). In campo femminile, in aumento i trasferimenti internazionali (+19,7%), il numero di club coinvolti (+24,5%) e la spesa per i cartellini (+16,3%) e nel 20% dei casi si è trattato di giocatrici statunitensi. In crescita anche la durata media dei contratti, passati da 10,5 mesi a 12,1 mesi (+16%).