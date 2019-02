Non semplici operazioni di rimorchio, così come era stato inizialmente preventivato, ma attività molto più complicate saranno necessarie per disincagliare la Efe Murat dalla barriera frangiflutti di Pane e pomodoro a Bari, dove si è incagliata sabato 23 febbraio a causa del vento forte. La prima operazione da effettuare sarà lo svuotamento delle cisterne del carburante, per evitare il pericolo di uno sversamento in mare con il conseguente inquinamento.

Maltempo, a Bari nave alla deriva a pochi metri dalla spiaggia

L’ammiraglio Giuseppe Meli, comandante della Direzione marittima, ha spiegato “si è verificato un evento di portata eccezionale, con mare forza 8 che ha reso difficili i soccorsi”. Finché la nave era dritta, e con l’equipaggio a bordo, si era ipotizzato di utilizzare due rimorchiatori e di far trasportare il cavo a bordo da un elicottero della guardia costiera. L’inclinazione, però, ha cambiato le carte in tavola e complicato molto le operazioni successive. Per capire come procedere bisognerà prima avere un’idea precisa dello stato della parte sommersa della nave e quindi effettuare un sopralluogo con i sommozzatori sulla chiglia. Soltanto una volta che si avrà esatta contezza dello stato e grandezza della falla e della posizione sugli scogli, si deciderà come si può intervenire.

La questione più delicata, e anche più urgente da affrontare, è quella del carburante, contenuto in enorme quantità, considerato che la Efe si apprestava ad affrontare il viaggio verso la Turchia. Non ci sarebbero pericoli imminenti di sversamento, ma l’ipotesi che il forte moto ondoso possa fare inclinare ulteriormente il mercantile non è da escludere, così come quella che il continuo sbattere sugli scogli possa provocare altre e più pericolose falle.