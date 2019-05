“Ho appena letto un farneticante comunicato della ‘curva nord’ dell’Inter sull’arrivo del nuovo tecnico Conte. Oltre al resto – già di per sé allucinante – c’è una lunga tirata sui trascorsi giudiziari di Conte. Scritta da chi si è macchiato di reati sportivi e penali a ogni stagione, e pochi mesi fa ha orchestrato l’agguato contro i tifosi avversari prima di Inter-Napoli, e ne ha fatte di cotte e di crude, anche con cori indegni nei confronti di chiunque, giocatore nerazzurro o di altre squadre, non gli andasse a genio o non gli avesse baciato la pantofola”. E’ la presa di posizione di Enrico Mentana, direttore del ‘Tg La7’ e tifoso nerazzurro, che su Facebook ha voluto commentare la nota diramata dopo l’ufficializzazione dell’approdo sulla panchina nerazzurra dell’ex tecnico di Chelsee e Juventus.

Fonte