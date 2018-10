Mentana ha scelto i candidati al giornale

(Fotogramma/Ipa)

Ci siamo. Finisce l’attesa per tutti coloro che si sono candidati per il giornale online di Enrico Mentana. “IMPORTANTE – ha scritto ieri sera su Facebook il direttore del Tg La7 – Domani invierò a 230 giovani tra coloro che si sono candidati la comunicazione che sono stati selezionati per un colloquio che avverrà di persona o via Skype/Facetime/Whatsapp”.

“Venti di loro saranno assunti da novembre col contratto di praticante e altri avranno un rapporto da corrispondente o collaboratore – ha spiegato – Scriverò a tutti gli altri un messaggio di ringraziamento”. “Non vi mollo, se avessi potuto avrei fatto qualcosa per tutti i 15mila candidati e per gli altri giovani messi ai margini da un sistema bloccato, da una politica miope e dall’egoismo delle generazioni precedenti: ma del resto il giornale anche di questo dovrà parlare” ha concluso Mentana.