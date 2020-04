“Noi non censuriamo, non si dica questo. Qui la libertà è assoluta ma non c’è la libertà di qualcuno di dire ‘ora va in onda quello che dico io’. Chiaro? La libertà è una cosa seria e noi preserviamo la nostra, nel rispetto di chi segue questo telegiornale e tutti gli altri telegiornali. Spero che venga preservata ancora, nonostante comunicati molto scomposti”. Enrico Mentana rilancia. Il direttore del Tg La7 torna sul ‘conferenza gate’, con un intervento che fa riferimento all’ultimo comunicato di Palazzo Chigi. Tutto, come è noto, è legato alla conferenza tenuta il 10 aprile dal presidente del Consiglio. Nell’occasione, secondo Mentana, Giuseppe Conte si è concesso un “uso personalistico delle reti unificate con l’attacco alle figure dell’opposizione”, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Mentana, che è tornato sul tema anche con diversi post social, è stato accusato da diversi utenti di aver fatto da sponda a Salvini. In un lungo comunicato diffuso oggi, palazzo Chigi ha fatto riferimento anche ai giornalisti che “sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese”.

Fonte