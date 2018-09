L’84% DEI GENITORI italiani riconosce l’importanza delle vaccinazioni per la protezione dei propri figli e il 70% si fida di quelle imposte o raccomandate dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma il 38% ha paura delle loro conseguenze, il 29% pensa che quelli richiesti ai bambini siano troppi e il 28% ritiene che siano solo un business per le aziende farmaceutiche. Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine demoscopica condotta da Elma Research su un gruppo di 2mila genitori per esplorare la loro percezione, conoscenze e vissuto circa la meningite. I dati sono stati presentati questa mattina a Roma nell’ambito del convegno “Let’s talk meningite”.

• QUANTO NE SANNO I GENITORI SULLA MENINGITE

Il 49% dei genitori ha sentito parlare della meningite ed ha qualche informazione al riguardo ma solo il 35% dichiara di saperne abbastanza (+ 5% rispetto al 2005). “Nell’ambito di questo gruppo di genitori – spiega Sara Carloni di Elma Research – l’86% sa che viene colpito il cervello, il 70% sa che il contagio avviene principalmente per via aerea, il 73% sa che si tratta di una malattia mortale e la maggior parte degli intervistati ne conosce i due sintomi principali, cioè febbre e forte mal di testa. Il 76% dei genitori sa che esiste una cura e il 79% che è disponibile un vaccino per prevenire il contagio”. Ma è una malattia che spaventa: l’82% la ritiene molto grave, il 68% ne ha molta paura e il 14% pensa che i propri figli abbiano un alto rischio di contagio. “Nonostante ci sia la disponibilità di vaccini efficaci e siano dispensati gratuitamente, molti non si vaccinano proprio perché c’è paura da parte dei genitori – dichiara Pier Luigi Lopalco, ordinario di igiene e medicina preventiva Università di Pisa – Ma c’è anche un problema di organizzazione a livello regionale: in alcuni casi, per esempio, l’offerta non è chiara e gli utenti non si rendono conto della disponibilità. A volte anche gli ambulatori non sempre riescono a far fronte alle esigenze dei cittadini”.



• LA SITUAZIONE NEL LAZIO

E a proposito di diversità regionali, duecentonove interviste sulle 2mila effettuate sono state realizzate nel Lazio dove l’atteggiamento e il comportamento dei genitori è risultato in linea con il trend nazionale. Circa 3 genitori su 4 si mostrano propensi a fare la vaccinazione contro il meningococco di tipo B e il 64% l’ha di fatto eseguita. Ma tra i genitori che hanno eseguito il vaccino contro il meningococco B, solo il 34% afferma di averlo sostenuto gratuitamente contro il 59% della media nazionale.

• LA MENINGITE BATTERICA IN ITALIA

Come riferisce il report di Sorveglianza delle malattie batteriche invasive a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2016, ultimo anno con dati consolidati, sono stati segnalati 1462 casi di malattia invasiva da pneumococco, 232 da meningococco e 140 da emofilo. L’incidenza della malattia invasiva da meningococco è maggiore nella fascia di età 0-4 anni e in particolare nel primo anno di vita in cui l’incidenza supera i 4 casi per 100.000. L’incidenza si mantiene elevata fino alla fascia 15-24 anni e diminuisce dai 25 anni in su. Dall’ultimo report di Sorveglianza delle malattie batteriche invasive 2018, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2017 il meningococco B è tornato ad essere il sierogruppo identificato con maggiore frequenza. “La meningite è una malattia infettiva che è una vera urgenza – dichiara Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (Waidid) – Purtroppo, i sintomi possono essere sfumati all’inizio e può colpire chiunque ed è questo il problema: nessuno è indenne perché non esistono degli esami del sangue che possono identificare il rischio. La mortalità è del 10% e il 30% avrà delle complicanze permanenti”.

• L’OFFERTA NEL NUOVO PIANO VACCINALE

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (2017-2019) ha inserito le vaccinazioni per Meningococco C e B tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Ciò significa che vengono offerti ai nuovi nati il vaccino per il Meningococco B (tre dosi più una di richiamo) da effettuarsi al 3-4-6 e 13esimo mese di vita e il vaccino per il Meningococco C, da effettuarsi tra il 13 e 15esimo mese di vita. Agli adolescenti (tra i 12 e i 18 anni) è offerto il vaccino quadrivalente per il Meningococco ACWY (vaccino coniugato). L’obiettivo fissato dal Ministero della Salute è arrivare al 95% di copertura vaccinale per la popolazione pediatrica per poter garantire la cosiddetta ‘immunità di gregge’, concetto che spesso sfugge ai genitori. “La gente deve capire che raggiungere il 95% di copertura di vaccinazioni serve a proteggere chi non può vaccinarsi perché magari ha il sistema immunitario debole o è malato” spiega Lopalco.

• QUANDO E CHI VACCINARE: I RISULTATI DI UNO STUDIO ITALIANO

La vaccinazione per il Meningococco B, frutto della ricerca italiana, viene oggi proposta e raccomandata solo nel primo anno di vita anche se le evidenze scientifiche dimostrano chiaramente che il rischio di infezione si mantiene elevato lungo tutta l’età prescolare. A segnalare questa situazione epidemiologica è una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Vaccine e condotta in diverse regioni italiane da un’equipe coordinata da Chiara Azzari dell’Ospedale Meyer di Firenze e docente di pediatria presso l’Università del capoluogo toscano. L’indagine ha preso in esame specificamente la situazione italiana nel periodo 2006-2012 proprio con l’obiettivo di valutare l’epidemiologia della malattia da Meningococco B in età pediatrica e quindi indagare l’età ottimale per l’immunizzazione vaccinale, considerando che il batterio è la principale causa di meningite e sepsi. Lo studio ha preso in considerazione tutti i pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni con una diagnosi di meningite e sepsi, ricoverati in 83 ospedali italiani. Nello studio sono stati presi in esame 136 casi di patologia legata a infezione da Meningococco B: l’età media è di 5 anni. I dati osservati confermano come il maggior numero di casi (96 su 136 in totale) si sia concentrato tra 0 e 5 anni e il 44,9 per cento del totale abbia interessato i bambini da 0 a 2 anni. Tra questi il 63,9 per cento dei casi è comparso nel primo anno di vita, in particolare tra 4 e 8 mesi, confermando il rischio. Ma non bisogna dimenticare che la quasi totalità dei casi osservati si sia concentrata tra 0 e 5 anni. Sulla base di questi dati e considerando anche che il 30 per cento dei decessi si è osservato prima dell’anno di vita, secondo quanto riporta lo studio la prevenzione più efficace si potrebbe avere vaccinando nel primo anno di vita, considerando però l’importanza di una strategia di richiamo almeno fino ai 5 anni.

• PROTEZIONE ANCHE DOPO L’ANNO DI VITA

Insomma, la meningite non sta a guardare la carta d’identità. Tutti pensano che la fascia a rischio sia al di sotto dell’anno o nell’adolescenza. Ma è davvero così? “In realtà – chiarisce Esposito – i dati ci dicono che anche nei bambini più grandi esiste comunque un rischio. Secondo i dati della Sorveglianza Malattie Batteriche Invasive, nella fascia d’età dai 10 ai 24 anni si sono registrati nel 2017 il 40% di casi di meningococco B e il 34% di quello C. Quindi, è importante non abbassare la guardia e non saltare o rimandare i richiami vaccinali”.

• LA MADRE DI ALESSIA AI GENITORI: “INFORMATEVI DAI MEDICI E NON SUL WEB”

A dare forza ai numeri presentati stamattina, la toccante testimonianza di Amelia Vitiello, la mamma di Alessia, la bimba morta a 18 mesi per una meningite fulminante e che ha poi dato vita, insieme al marito, al Comitato Nazionale Contro la Meningite. Nel 2007, viene colpita da una febbre in apparenza comune, placata con la tachipirina. La temperatura sale a 41°. Compaiono delle macchie rosse prima sul collo, poi su tutto il corpo e quindi la corsa al Pronto Soccorso rivelatasi inutile. “Anche se avevo fatto a mia figlia tutti i vaccini raccomandati – racconta Amelia – non ne sapevo molto di meningite ed è stato allora che abbiamo deciso con mio marito di voler fare qualcosa per lanciare un messaggio di allerta. Dal forte dolore della perdita di nostra figlia, è venuta la forza di creare un’associazione che diffondesse l’importanza di vaccinare convinti del fatto che se il messaggio arriva da un genitore e non da un’azienda o dal medico forse c’è più speranza di essere ascoltati”. Cosa diresti ai genitori che hanno dubbi sui vaccini? “Di non essere superficiali affidandosi alla rete, ma approfondire e fare tutte le domande al medico”.