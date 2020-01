Alcuni genitori preoccupati, che si rivolgono ai dirigenti delle società per esprimere il loro timore, e le società che prendono una decisione difficile ma, per loro, l’unica possibile in questo momento: non presentarsi alle partite, perdendo così a tavolino. Si parla di psicosi meningite, ormai, nella Bergamasca, dopo i due decessi tra dicembre e i primi giorni di questo mese e gli altri tre contagi. Così, mentre le autorità sanitarie hanno disposto una campagna di vaccinazioni a tappeto anche nelle scuole dei paesi colpiti e di quelli più vicini, iniziano a esserci anche casi di paura diffusa a entrare in contatto con le persone che vivono nel Basso Sebino.

Tre casi in pochi giorni, tutti riguardanti squadre di volley della zona. In tutti i casi le partite sono state vinte a tavolino dalle squadre del posto perché gli avversari non si sono presentati. “La scorsa settimana alcuni genitori delle nostre giocatrici hanno espresso il loro timore per la partita da giocare a Sarnico chiedendomi di spostarla – spiega Marco Marchetti, dirigente del “Cenate Sotto” che avrebbe dovuto incontrare sabato il Csi Oratorio Sarnico -. Ho contattato il comitato a Bergamo e ho temporeggiato fino a sabato mattina, poi in mancanza di indicazioni certe ho deciso a nome della società di non chiedere il rinvio ma di non presentare la squadra”. Le giocatrici sono le mini allieve, classe 2006 e 2007 e, racconta Marchetti, “i genitori avrebbero preferito solo uno spostamento della partita: ma per motivi organizzativi, e per non creare un precedente che avrebbe portato difficoltà al calendario, mi sono assunto la responsabilità di non presentare la squadra, ovviamente avvisando gli avversari”.

C’è molta cautela, nelle parole di questi dirigenti, perché il tema è delicato, lo stesso Marchetti ne parla volendo evitare di ingigantire la situazione: “Se avessi potuto sabato sarei andato comunque a Sarnico per invitare le ragazze dell’altra squadra a mangiare un gelato assieme, ma la decisione che ho preso non riguardava solo me e capisco la preoccupazione dei genitori”. Stessa scelta è stata presa nel Campionato provinciale Fipav di prima divisione dalla squadra ‘Volleymanià di Nembro (Bergamo) e dalla “Polisportiva Cene” l’8 gennaio. E anche in questi casi le spiegazioni sono le stesse: “Non vogliamo mandare un messaggio negativo, ma cercate di capire: c’è preoccupazione, e dobbiamo tutelare i nostri giocatori e le loro famiglie”.

Che non siano casi isolati, però, si capisce anche dalle parole del sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli, che scrive nelle pagine Facebook locali: “Appello alla solidarietà dei Bergamaschi e Bresciani. Venite pure nella nostra bellissima Sarnico, sul nostro meraviglioso lago di Iseo e su tutto il territorio del Basso Sebino, non c’è nessun pericolo né di contagio né di emergenza sanitaria!”. Un modo per arginare le paure diffuse nella zona, tra disdette negli alberghi e gruppi di oratori che rinunciano a trascorrere delle ore nella zona per timori fuori controllo.