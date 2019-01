AUSCHWITZ – “Mio nonno Gino Bartali era schietto, burbero, diretto. Nonna diceva che era un brontolone, che sembrava a una pentola di fagioli in perenne ebollizione. Eppure dalla sua bocca non è mai uscita una parola su quelle pedalate tra Firenze e Assisi per salvare ottocento ebrei, sul suo ruolo di staffetta segreta per consegnare documenti falsi che avrebbero regalato una nuova vita a famiglie intere perseguitate dai nazisti”, Gioia Bartali, nipote del grande campione del ciclismo cammina nell’aria gelida di Auschwitz pensando a tutti quelli che il nonno ha salvato dal lager. A quelli che non ce l’hanno fatta.



Guarda in silenzio quello che resta delle baracche e dei forni accanto a 150 tra studenti e professori riuniti dal Miur e dall’Unione comunita ebraiche italiane per un viaggio in occasione della giornata della Memoria. Perché Bartali tenne il segreto?

“Forse anche per non mettere in pericolo la famiglia, meno sapevano meno rischiavano. Ma soprattutto perché per lui il bene bisognava farlo non raccontarlo . Era cattolico e uomo di profonda umanità, ma sopratutto era un umile, pregio principale per i carmelitani. Lui non si sarebbe mai vantato. Trovava giusto farlo, e l’ha fatto, senza tante ciance”.



Ma cosa ha fatto?

“Durante la seconda guerra mondiale quando Firenze era occupata dai nazisti mise cuore, muscoli e polmoni per salvare centinaia di vite. Dentro i tubi della bicicletta nascondeva ogni viaggio decine di documenti falsi per far fuggire ebrei e poi partiva alla volta di Assisi. Pedalate di 180 chilometri in giornata con la certezza, se lo avessero preso, che per lui sarebbe stata la fine”



Come era stato reclutato?

“Da l’arcivescovo di Firenze, Elia Dalla Costa, che aveva messo su una organizzazione clandestina cui stampavano i documenti e poi li consegnavano dove servivano. La stamperia era vicina alla chiesa di Santa Chiara e le suore la notte, perché i tedeschi non si insospettissero dei rumori, aprivano le finestre e cantavano inni sacri ad alta voce”.



Nascondeva anche in casa…

“Si la famiglia Goldenberg, il cui ricordo ha portato a nominare nonno Gino nel giardino dei Giusti a Gerusalemme: genitori e bambini sono stati fino alla liberazione nella cantina della casa che si era costruito con i soldi delle prime corse”.



Chi era l’uomo dagli occhi di serpente?

Il capo dell’Ovra a Firenze, la polizia segreta che occupava Villa triste dove si tenevano interrogatori e torture. Un giorno una lettera del Vaticano venne intercettata dalle Ss: era un ringraziamento per quello che aveva fatto. Senza specificare: ma i militari si insospettirono e per tre giorni il nonno rimase chiuso lì dentro. Era convinto di essere finito, poi la testimonianza di un maggiore che lo aveva conosciuto durante il servizio militare, lo salvo”



Se altri avessero seguito il suo esempio…

“Io credo che in molti l’abbiamo fatto senza dirlo, come mio nonno. In fondo se non fosse stato per Goldenberg, o per mio padre che solo nel 2000 ne parlò in un libro dedicato a lui, sarebbe rimasta storia privata”.



Perché lei è qui?

“E la fine in un percorso che mi ha portato anche a Gerusalemme, qui mi pare di capirlo ancora di più mio nonno. Ma soprattutto mi auguro che i ragazzi che hanno visto, ascoltato le voci dei sopravvissuti facciamo da testimoni al ritorno con i loro coetanei perché tutto questo non debba più accadere”.



Spesso ammutoliti davanti alle parole dei testimoni, ad un orrore visto sino ad oggi solo sulle pagine dei libri e nei documentari, alcuni di questi alunni restano fiduciosi in un futuro migliore. Altri invece notano un ritorno del razzismo nelle loro città che li inquieta, svastiche nei licei, compagni di scuola negazionisti. Come preoccupata è Noemi Di Segni, presidente Ucei: “I problemi in Italia ci sono, ma non si risolvono cercando un colpevole. Una volta gli ebrei, ora gli immigrati. Il problema delle migrazioni è complesso e va gestito, non certo facendo crescere le parole di odio. Crescono, e cresce anche l’antisemitismo. Ancora ascoltiamo teorie di complotti, di banchieri come se decenni non fossero passati. Come se gli ebrei fossero un problema, e non cittadini italiani che lavorano, pagano le tasse, contribuiscono alla vita sociale e culturale del paese”.

