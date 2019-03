Mancano solo 3 mesi al ritorno delle Spice Girls con una serie di concerti in Gran Bretagna. Ieri Mel B ospite nel programma inglese Piers Morgan’s Life Stories ha dichiarato di aver passato una notte di passione con Geri.

“Geri mi odierà per questo perché è così perfettina ed elegante ora nella sua bella casa di campagna con il suo ricco maritino, ma è un dato di fatto. È successo solo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto. Comunque, in mia difesa, Geri ha un bel davanzale . Questa è la verità, abbiamo consumato, non l’ho mai ammesso prima. L’ho fatto adesso e suo marito mi ucciderà! Comunque, spero tanto che Geri non lo neghi perché è stata una bella cosa successa tra di noi e anche divertente” .

Mel C era presente in studio ed ha rivelato: “Non ne sapevo nulla. Lo sento adesso per la prima volta“.

Verità o storia inventata per un po’ creare un po’ di rumor?

Secondo i media britannici, Mel B subito dopo la diretta avrebbe telefonato a Geri e pare che la cantante e suo marito non fossero felici delle dichiarazioni sentite in tv.



Mel B ha rivelato di aver fatto sesso con Geri quando erano nelle Spice. pic.twitter.com/xNuV7BGlec — Imma Colella (@immacolella) 24 marzo 2019

mel b admitting that her and geri slept together i’m- pic.twitter.com/rNQhg9GSEM — kali (@jnnifersbody) 24 marzo 2019

mel b finally admitted she slept with geri pic.twitter.com/vHUEBaWpB1 — georgia (@lemonadenormani) 24 marzo 2019

Fonte: Mirror, The Sun, Il Giornale