Tutti abbiamo notato l’intesa che c’era tra Lady Gaga e Bradley Cooper durante la performance agli Oscar…



E tra chi ha iniziato a fantasticare e chi ha parlato di professionalità o legame di amicizia, c’è anche stato qualcuno che ha avuto da ridire.

Melanie B delle Spice Girls ha detto di essersi sentita a disagio mentre guardava il live di Shallow. La cantante ha aggiunto che secondo lei la Germanotta dovrebbe scusarsi con Irina Shayk.

“Ha violato il codice d’onore che vige tra donne.

Mi sono sentita così a disagio per la compagna di Bradley. Ma voglio pensare che facesse tutto parte della performance, perché c’è un codice da rispettare tra noi donne. Speriamo che quel flirt sia solo parte di una trovata pubblicitaria. Fossi in Lady Gaga chiederei scusa a Irina Shayk”.

Mel B apparently said Gaga broke girl code for doing an intimate Shallow performance in front of Irina and that she felt “uncomfortable for her”. And Mel C dissed Little Mix a bit ago for dressing inappropriately. — #BAREPOETRYPROJECT (@ImMarkAlexander) 27 febbraio 2019

Lady Gaga made local news here in Dallas. Of course, they talked about Mel B slamming Gaga. pic.twitter.com/uZBEMmTWsW — ethan (@ethnigmax) 26 febbraio 2019