Meghan Markle sarebbe una furia ed al grido di “…se ci fosse stata Kate Middleton” ha tirato una stoccata alla cognata che sarebbe la preferita della Regina Elisabetta.

Secondo quanto rivelato da una fonte amica della duchessa al Daily Mail, Meghan Markle avrebbe confessato a degli amici di aver subìto un trattamento diverso dalla Famiglia Reale rispetto a Kate Middleton.

La moglie di Harry avrebbe affermato che se la stampa inglese avesse trattato Kate Middleton come ha trattato lei, Buckingham Palace sarebbe subito intervenuto per cambiare le cose e prendere le sue parti, cosa che non avrebbe fatto per lei.

“Sarebbero state apportate modifiche se sua cognata avrebbe subìto le stesse umiliazioni che ha subìto lei. Meghan ha detto che nessuno nella Famiglia Reale dovrebbe essere sorpreso dall’annuncio. Tutti sapevano cosa pensava Harry della stampa inglese. Se Kate fosse stata criticata, nessuno l’avrebbe tollerato”.

Sempre secondo la fonte anonima, Harry avrebbe più volte preso le difese della moglie chiedendo (invano) al padre Carlo ed alla Regina Elisabetta di intervenire contro la stampa britannica. Ad un nulla di fatto la drastica decisione annunciata a gennaio di lasciare la Royal Family e di trasferirsi prima in Canada, successivamente negli Stati Uniti dove hanno comprato casa a Malibu.

Il libro verità su Harry e Meghan è sempre più atteso.