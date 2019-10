Megghi Galo e Giorgia Caldarulo un tempo erano grandi amiche, ma poi qualcosa nel loro rapporto si è rotto ed ora sembrerebbero non sopportarsi più.

Dopo che la Caldarulo ha ufficializzato la sua storia con Taylor Mega, Megghi ha sbroccato accusandola di essere una bugiarda. Ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, ha dichiarato:

“Il fidanzamento fra Taylor e Giorgia è una trovata pubblicitaria molto brutta. Inventarsi addirittura di essere lesbica. Conosco molto bene Giorgia, tra amiche ci si racconta, non mi ha mai detto niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei mi diceva che ero ingenua a credere nell’amore. Lei è stata legata a persone per interesse. Anche in questo caso è un grande interesse […] secondo me, specialmente Giorgia, è falsa come i soldi del Monopoli”.

Megghi Galo attacca Giorgia Caldarulo, che ha risposto così su Instagram:

“Volevo fare giusto un commento: qui l’unica cosa di falsa e inutile come i soldi del Monopoli è stato tuo intervento. Non sono neanche incazzata, non me la sono presa perché provo solo pena perché questa persona non ha passioni, hobbies, obiettivi nella vita e va lì a parlare di me. Provo pena, sinceramente. Sei ridicola, non so dove hai trovato il coraggio, io non lo avrei mai fatto. Cosa sei andata a fare? Hai solo detto qualche caz*ata”.

E ancora:

“Parli di rapporto di amicizia così unito quando alla prima occasione me l’hai messo nel di dietro, mi hai rubato dei soldi, mi hai cacciato di casa a New York e sono andata a finire in mezzo di strada, hai abitato a casa mia per un anno, io ti ho aperto le porte e tu neanche un grazie. Avevo ragione a non reputarti una grande amica, guarda che mi stai facendo adesso”.

Ecco il video: