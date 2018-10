TRE GIORNI per conoscere se stessi. E’ quanto promette la tredicesima edizione dello Yoga Festival in programma a Milano dal 20 al 21 ottobre (Palazzo del Ghiaccio Via Pianesi, Milano). Insegnanti italiani e di tutto il mondo proporranno la loro pratica a neofiti, curiosi e praticanti più esperti. “La pratica dello yoga investe sempre più tutti gli aspetti della nostra vita, quello fisico ma soprattutto la ricerca della propria interiorità e l’equilibrio con il mondo circostante. Solo quando impariamo ad ascoltarci e a “sintonizzarci” con l’intero Universo possiamo raggiungere un reale benessere e beatitudine e questo è uno dei più importanti benefici che lo Yoga regala a chi lo pratica. In un momento di “esplosione” dello Yoga, usato ormai spesso come etichetta per discipline non sempre yogiche, ci sembra fondamentale con il nostro appuntamento riuscire a far conoscere alle persone il senso più profondo di questa pratica millenaria”, spiega Giulia Borioli, Presidente e Fondatrice di Yogafestival, Milano:

Mode a parte i numeri dello yoga fotografano un fenomeno sempre più in espansione. Nel 2017 oltre 3 milioni di italiani hanno praticato yoga o meditazione una volta alla settimana (+9,6% verso il 2011) negli Stati Uniti sono circa 36 milioni i praticanti regolari. E anche chi non pratica di fatto è curioso: secondo Google Trends, l’argomento di ricerca “Mindfulness e Meditazione” è cresciuto del 120% dal 2015 e l’argomento “Pratica yoga” del 78%; secondo il sito E-Bay, nel 2016 c’è stato un incremento degli acquisti del 115% di materiali yoga rispetto all’anno precedente. Non solo: il Financial Times fotografa come lo yoga, dal 2008 ad oggi, è la disciplina del benessere più praticata nei centri urbani in Europa mentre YogaMap.it, il sito di geolocalizzazione sull’attività delle Scuole in Italia, censisce oggi 1.067 scuole (+70% rispetto al 2005).

Ecco dunque chi parteciperà all’appuntamento YogaFestival. Swami Govindananda, insegnante di Bhakti yoga da trent’anni, porterà tra il pubblico lo “yoga della devozione”. I tre incontri in programma con Swami sono un mix di meditazioni, recita di mantra, domande e risposte. L’obiettivo? Immaginare un approccio alla vita diverso, yogico e soprattutto interiore. Per la prima volta al festival partecipa anche Nico Luce, argentino, un insegnante di classi molto coinvolgenti e amate dagli studenti sudamericani; quindi Dayna Seraye, americana e fondatrice di Hanuman festival, porterà a YogaFestival Milano la sua pratica flow; la giovane Morena Shree Sundari Firpo introduce allo yoga della tradizione e e al suono dell’harmonium. Tra gli insegnanti ci sono anche alcuni grandi ritorni: Stewart Gilchrist, uno dei maestri di Yoga più noti di Londra; Gabriella Cella mostra il suo metodo RatnaYoga per l’armonia dell’energia della donna, messo a punto in cinquant’anni di insegnamento; Antonio Nuzzo, conduce uno spazio di Riflessioni Yoga dedicato al commento dei testi antichi. Conflitti personali? David Sye sdogana il suo YogaBeats che aiuta a superare i conflitti personali; Monica Bertauld, 30 anni di insegnamento appreso direttamente dal grande B.K.S. Iyengar di cui si ricorda quest’anno il centenario; Carla Nataloni, con lo Yoga Ormonale, che tanto successo ha avuto lo scorso anno, quest’anno proposto anche per soli uomini con positive ripercussioni su umore e vitalità.

