Agli agenti ha riferito di essere stato aggredito poco prima dal padre di una paziente. Attimi di tensione ieri sera al pronto soccorso di Bagheria, in provincia di Palermo. A chiamare la Polizia è stato un medico in servizio al Pte (Presidio territoriale d’emergenza) di via Papa Giovanni, dove un uomo aveva accompagnato la figlia che accusava un malore. La dinamica dei fatti è ancora poco chiara. Sembra, però, che dopo la visita tra il padre della ragazza e il medico sia nata una violenta discussione. Tra i due sarebbero volate parole grosse e il diverbio sarebbe rapidamente degenerato. Dagli insulti alle botte in pochi minuti. Gli agenti giunti sul posto hanno ascoltato testimoni e i due ‘contendenti’.

