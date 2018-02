Titolo: MEDICO COMPETENTE SPECIALIZZATO IN MEDICINA DEL LAVORO Brescia



Azienda: Progetto Lavoro



Descrizione: PROGETTO LAVORO, ricerca e seleziona per azienda specializzata in servizi alle imprese-D.Lgs 81/08 e medicina… del lavoro, un MEDICO COMPETENTE per la SORVEGLIANZA SANITARIA delle Aziende Clienti. Requisiti: – Specializzazione in…

Luogo: Brescia