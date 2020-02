Nei prossimi sei anni in Italia mancheranno 16.500 medici. Blocco dei concorsi, numeri chiusi, scuole di specializzazione a cui è impossibile accedere. A ciò si aggiunge la “fuga” dei medici all’estero. Negli ultimi 10 anni, secondo i dati Eurostat, 8.800 medici sono andati a lavorare fuori dal nostro paese e ne sono rientrati solo 1.100.

I pediatri italiani: “Perché ho fatto questa scelta” in riproduzione….

La Pediatria sarà la specialità che farà registrare la maggiore carenza, con 3.394 pediatri in meno, preceduta solo dalla Medicina dell’Emergenza. Eppure la pediatria pubblica è un cardine del nostro sistema sanitario nazionale, un’eccellenza in Europa. Così la Società italiana di pediatria, la Sip, ha deciso di raccontare, con le voci dei protagonisti, cosa vuol dire fare il pediatra in Italia e quanta passione c’è dietro la scelta di una specializzazione così impegnativa. Una carriera dura ma affascinante, dicono i giovani pediatri, ricca di soddisfazione e valore sociale.

Nel video “Perché ho scelto di fare il pediatra” i giovani specialisti della “Sip”, spiegano la loro scelta. Da Giulia che dice “fare la pediatra è nel mio Dna”, a Danilo che afferma di “voler riportare il sorriso sul volto di tutti i ragazzini del mondo” a Vincenzo che ha scelto di curare i più piccoli “perché credo nel valore sociale del nostro lavoro” a Marina spinta “dalla passione verso i bambini”. “Curare i piccoli – ammettono i giovani pediatri – è un lavoro impegnativo, umanamente coinvolgente, ma essenziale”. I bambini, del resto, sono il nostro futuro.







