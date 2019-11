SOFFRONO di depressione fino a tre volte più degli uomini, ma meno di malattie cardiovascolari, che però rappresentano la loro prima causa di morte. Se hanno un tumore, sono predisposte a una migliore prognosi grazie al loro sistema immunitario più reattivo. Denunciano un minor numero di incidenti “professionali”, ma sono più a rischio dei colleghi maschi nel tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, forse a causa delle tante incombenze contemporanee (gestione della casa, della famiglia, dei genitori anziani) o al ridotto numero di ore di sonno. Insomma, le donne sono diverse dagli uomini in molti aspetti della salute. Ed è di questo che si è parlato oggi nel corso della presentazione del Libro bianco “Dalla Medicina di genere alla Medicina di precisione”, realizzato da Fondazione Onda grazie al supporto di Farmindustria.

Differenza di genere, che peso ha sulla sanità e sulla salute?

Parliamo di medicina di genere, sottolinea la presidente di Fondazione Onda Francesca Merzagora, quando non osserviamo soltanto le differenze biologiche tra i due sessi, che pure ci sono, ma consideriamo anche i fattori ambientali, socio-relazionali, economici e culturali, che influenzano lo stato di salute, la diagnosi, la cura oltre che l’attitudine alla prevenzione di uomini e donne. Dunque non una branca della Medicina, ma un approccio da applicare a tutte le discipline mediche. Uno sguardo, quello di genere, che oltre a migliorare la qualità dell’assistenza incide in modo positivo anche sulle spese, se è vero che – come scrive nel Libro bianco Walter Ricciardi Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – calibrare l’offerta terapeutica sulle differenze di genere consente di avere un sistema sanitario più efficace e alla portata di tutti.

Se una donna ha un infarto, meglio farsi curare da una cardiologa

Se molto è già stato fatto in ambito cardiologico – è questo il settore nel quale le evidenze delle diversità tra uomini e donne sono più corpose – è l’oncologia la nuova frontiera della medicina attenta alle differenze: i tumori che colpiscono uomo e donna sono diversi in termini di tipologia e aggressività, per ragioni anatomiche, ormonali, genetiche e di stile di vita. In alcuni tipi

di tumore il sistema immunitario femminile si dimostra più reattivo predisponendole a migliori outcome terapeutici, come ad esempio nel caso del melanoma, dove la mortalità è pari a 4,09% nell’uomo e 1,7% nella donna.

E tuttavia, sebbene l’Italia si ponga all’avanguardia in Europa anche grazie all’adozione del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di genere nato dall’impegno congiunto del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, molto resta ancora da fare in ambiti ancora trascurati, come quello della Medicina del lavoro. Lo testimonia, ad esempio, il fatto che i dispositivi di protezione personale sono per lo più tarati su un corpo maschile, e a volte mal si adattano alle caratteristiche delle donne. Anche dal punto di vista dell’ergonomia (dall’altezza delle scrivanie alle scaffalature dei negozi) la strada da fare per delle postazioni a misura di donna è ancora lunga: non è un caso se la maggior parte delle denunce di malattie professionali (il 90 per cento) da parte delle lavoratrici riguardi malattie dell’apparato osteoarticolare. Le donne hanno anche una diversa sensibilità alle sostanze chimiche, e differenti reazioni allo stress lavoro-correlato, aspetti di cui i datori di lavoro dovrebbero cominciare a tenere conto.

La pioniera della medicina di genere: “Così ho ‘scoperto’ il cuore delle donne”

Ma la medicina genere-specifica è solo il primo passo di un tragitto più complesso, che vede il suo traguardo nella medicina personalizzata. “Cure sempre più mirate e personalizzate, per la donna e per l’uomo, questa è la frontiera della ricerca farmaceutica – aggiunge Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Basti pensare che oggi il 42% dei medicinali in sviluppo è indirizzato alla medicina di precisione, percentuale che sale al 73% considerando solo quelli antineoplastici. Ecco perché è importante partire dallo studio delle differenze di genere per arrivare a risposte cucite su misura sulla specifica persona”.