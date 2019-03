La sfida: 6 casi per una diagnosi

NELLE sale di un pronto soccorso il tempo stringe e saper valutare correttamente e in fretta un paziente può diventare questione di vita o di morte. Soprattutto nel bel mezzo della notte, quando i medici di turno sono pochi, e se il paziente presenta un collasso polmonare, condizione che può essere mortale se bilaterale e non diagnosticata rapidamente. È questo lo scenario fittizio in cui alcuni giovani radiologi si sono trovati a sfidare l’intelligenza artificiale, in una vera e propria “gara” che si è tenuta nei giorni scorsi a Vienna, durante il Congresso europeo di radiologia, Ecr 2019.

I giovani medici e l’intelligenza artificiale si sono messi a confronto su casi clinici molto complessi nella “Junior image interpretation quiz”. Una gara organizzata sviluppato dalla società Ge Healthcare (creatori del nuovo sistema di intelligenza artificiale) in cui è stato chiesto loro di fornire la diagnosi corretta su sei casi via via sempre più complicati, illustrati dai loro colleghi più esperti. Precedentemente, gli algoritmi dell’Ai erano riusciti a valutare correttamente la radiografia di un pneumotorace, una condizione, causata da traumi, fumo di sigaretta, determinate malattie polmonari, o complicanze dovute a un intervento chirurgico, che non permette la completa ri-espansione del polmone. E che, nel caso in cui il paziente non venga trattato rapidamente, si potrebbe sviluppare in pneumotorace iperteso, complicanza che può essere fatale.

Ai giovani radiologi è stato chiesto di votare la diagnosi corretta tra quattro possibili opzioni: dai risultati della sfida è emerso che il 74,8% di loro è riuscito a identificare correttamente questa patologia. Il software di intelligenza artificiale, appena messo a confronto con i giovani radiologi, è stato quindi capace di identificare la condizione di pneumotorace con un maggior livello di precisione, dimostrando di essere uno strumento utile per permettere ai medici di intervenire tempestivamente.

“Sebbene sia un referto piuttosto banale, un software di questo genere può risultare utile per identificare anche sottili falde di pneumotorace”, spiega Roberto Grassi, professore ordinario di radiologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm). “Tuttavia, bisogna evidenziare che l’Ai non sostituisce il medico radiologo, ma è uno strumento di ausilio alla stesura del referto. La sua potenza, infatti, sta nel fatto che è in grado di elaborare una grande quantità di dati in brevissimo tempo”. Ciò che davvero rivoluzionerà il mondo della radiologia, aggiunge Grassi, è la radiomica, ovvero l’analisi di immagini mediche che mira a ottenere, tramite l’uso dei computer, informazioni di tipo quantitativo, non rilevabili sulla sola immagine dal medico radiologo. “Attualmente, la valutazione di un referto è soggettiva e qualitativa, ovvero le immagini vengono interpretate dal medico radiologo”, spiega l’esperto. “In futuro, invece, la radiomica permetterà di offrire valutazioni quantitative e oggettive, vale a dire rendere i referti più certi e precisi”.

Non è la prima volta che l’Ai si mette a confronto con i medici. Infatti, uno studio pubblicato lo scorso febbraio su Nature Medicine ha dimostrato che un algoritmo di intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di riconoscere con molta precisone le malattie nei bambini e formulare, quindi, una diagnosi corretta. Ma, anche in questo caso, i ricercatori hanno sottolineato che il nuovo sistema non prenderà il posto dei pediatri, ma potrà rappresentare un supporto molto prezioso.

“L’intelligenza artificiale non sostituirà mai il pediatra”, ha chiarito l’autore della ricerca, Kang Zhang ricercatore dell’Università della California a San Diego, sottolineando che potrà semplicemente permettere ai medici di svolgere un lavoro migliore con un costo e tempi inferiori. “La diversità del genere umano – conclude Grassi – crea così tante variabili nel mondo dei numeri del calcolatore che per il momento è inimmaginabile che possa simulare il ragionamento umano”.

