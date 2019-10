Dati informatici al posto di documenti cartacei



SI PUO’ FARE oggi il medico senza avere la rete Adsl? No, perché le ricette e le prescrizioni mediche sono ormai dematerializzate e quindi anche i medici sono – in qualche modo – dipendenti dalla rete. Eppure, in Italia la digitalizzazione della medicina è ancora in fase embrionale ed ora sembra arrivato il momento di fare un passo avanti mettendo in rete e in comunicazione i vari specialisti e i numerosi dati clinici dei pazienti. Proprio per mettere ordine nella mole di dati medici che riguardano la salute dei cittadini sta per arrivare il portale CKP | Clinical Knowledge Portal, una piattaforma informatica che nasce dalla collaborazione tra medici, per registrare dati clinici in maniera omogenea e farne un uso efficace per la salute del paziente. In vista del lancio effettivo, il Portale della Conoscenza Clinica sarà presentato ufficialmente il prossimo 7 ottobre a Firenze nel convegno “The clinical revolution”.

Oggi i sistemi utilizzati codificano spesso i dati con nomi diversi, rendendone impossibile la condivisione (basti pensare alla misurazione della pressione arteriosa, registrabile come sistolica e diastolica, ma anche come massima e minima). Questo strumento innovativo permette di convergere su termini univoci e di pianificare azioni sulle persone in cura, seguendo linee guida, riducendo rischi e liberando tempo da dedicare al rapporto con il paziente, che non dovrà spostarsi fisicamente insieme al faldone di esami, ma farà viaggiare le sole informazioni sulla sua salute.



La digitalizzazione della medicina





“La digitalizzazione in sanità, troppo a lungo considerata un lusso, è una strada obbligata perché il Sistema pubblico abbia lunga vita – afferma Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Il nostro Paese investe però troppo poco: secondo i dati 2018 dell’Osservatorio Innovazione in Sanità Digitale del Politecnico di Milano, solo un terzo della Gran Bretagna e circa la metà della Francia. Eppure, il risparmio possibile, legato per lo più ad un recupero di produttività, è stimato in almeno 6,8 miliardi di euro l’anno per le strutture sanitarie e di 7,6 per i cittadini. Stretti tra invecchiamento demografico e risorse sempre più limitate, dobbiamo ripensare il processo clinico: la competenza si realizza nel rapporto con il paziente, ma la nostra professione deve poter attingere a tutte le fonti di conoscenza. I medici di famiglia sono tenuti a utilizzare il computer e ad avere una linea ADSL, per la registrazione e la trasmissione dei dati. Ben venga uno strumento che consenta l’interconnessione tra medici e l’accesso a dati utili per la decisione clinica”. E anche se è vero che pochi anziani ricevono le ricette mediche tramite posta elettronica, lo fanno per loro ben il 60% delle badanti risparmiando tempo prezioso.



Tempo risparmiato anche per i pazienti

La digitalizzazione è d’aiuto anche ai pazienti che possono così risparmiare tempo come spiega Carolyn Smith, danzatrice e coreografa di fama internazionale e testimonial del Portale della Conoscenza Clinica: “Abbiamo bisogno di un nuovo modello di assistenza sanitaria che permetta a tutti di essere curati nel modo migliore possibile, ovunque si trovino. Con questa piattaforma informatica, noi andiamo in ospedale solo quando è necessario, mentre i nostri medici possono chiedere consulti a colleghi anche a migliaia di chilometri di distanza. Vogliamo poter usufruire delle grandi opportunità che la rete ci offre, sia nella diagnostica che nella terapia e vogliamo portare a casa, alle persone che amiamo, il tempo rubato alla malattia”.



Dati utili anche per il ‘turismo sanitario’

Ogni anno 90mila persone affette da un tumore attraversano l’Italia per curarsi. “Il turismo sanitario oncologico – ricorda Francesco Cognetti, professore straordinario di Oncologia Medica, Università La Sapienza e direttore del Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Regina Elena – costa alle famiglie migliaia di euro, in termini di visite mediche, farmaci, viaggi e assistenza. Un portale che consenta di muovere dati e non persone, di condividere il processo clinico e di collaborare tra noi oncologi, può incidere su questi ‘flussi migratori’, migliorando qualità delle cure ed equità di accesso, risparmiando risorse pubbliche preziose e liberando tempo da dedicare al rapporto con il paziente”.



Uno strumento per rendere più efficiente il Sistema sanitario

L’innovazione digitale gioca un ruolo fondamentale anche per la sostenibilità del Sistema Sanitario. “Le tecnologie, in particolare quelle che si basano sulla condivisione, l’analisi e l’utilizzo dei dati – afferma Carlo Mochi Sismondi, presidente Forum PA – possono essere il vero punto di svolta per realizzare cure e assistenza su misura per il paziente, riducendo al minimo la possibilità di errori, sprechi e inefficienze. Ma questo funzionerà solo se i diversi attori coinvolti, dagli operatori sanitari ai medici di base fino agli stessi pazienti, saranno consapevoli di queste potenzialità e collaboreranno per condividere le informazioni e per sfruttare tutte le potenzialità offerte da queste tecnologie”.



Come funzionerà questa piattaforma



Come funzionerà questa nuova piattaforma in concreto? Il portale mette in collegamento i modelli utilizzati, riducendo il rischio di interpretazioni errate. Per esempio, i medici per indicare la febbre usano termini e modalità diverse: “Per codificare la febbre – spiega Giorgio Moretti, presidente di Dedalus Holding – ci sono 24 diversi attributi che vanno indicati come i gradi, come e quando è stata misurata, le condizioni ambientali e così via. I medici si comprendono tra loro se fanno parte dello stesso ospedale ma nel momento in cui devono condividere queste informazioni c’è il rischio di confondersi perché ognuno usa un linguaggio diverso per definire la stessa condizione medica. Questo portale renderà comprensibile ai colleghi di altri reparti o organizzazioni quei concetti che loro identificano in maniera diversa, quindi non stiamo obbligando i medici a cambiare il loro linguaggio ma li stiamo aiutando a comunicare tra loro”. La piattaforma accoglierà anche le linee guida internazionali sulle varie patologie per cui tutte le comunità scientifiche, quelle nazionali, regionali e internazionali, potranno accedere e usarla. I medici potranno iscriversi al portale e richiedere l’accesso alla community. Poi potrà consultare vari ‘scenari clinici’ (oncologia, ginecologia, dermatologia, ecc.) e iniziare ad interagire e confrontarsi su ciò che è meglio fare per trattare quel problema. “I medici potranno consultare i protocolli di cura e accedere alla varie evoluzioni con la possibilità anche di votare sulle novità mediche”. Il 7 ottobre a Firenze si parte con i casi clinici di infettivologia: “Presenteremo casi clinici su malaria, meningite, endocardite e altre patologie infettive con 12 centri italiani che mantenendo i loro strumenti operativi condivideranno le loro conoscenze”.