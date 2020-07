Dura presa di posizione contro l’Ats di Bergamo da parte dell’Ordine dei medici provinciale. Il Consiglio dell’Omceo – riunitosi ieri per discutere della situazione sanitaria bergamasca alla luce della “tragica esperienza vissuta” e “degli errori commessi” durante l’emergenza coronavirus, nonché della necessità di riorganizzare l’assistenza territoriale in vista di una possibile seconda ondata di Covid-19 – preso atto dello scarso coinvolgimento della categoria nei processi decisionali e della mancata vicinanza della direzione strategica dell’Agenzia per la tutela della salute ai camici bianchi “colpiti da gravissimi lutti nell’adempimento del dovere”, ha deliberato di ritirare i propri delegati dai tavoli di lavoro attivati dall’Ats e di revocare all’Agenzia “la concessione del logo per tali iniziative”.

