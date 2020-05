Aumentano le aggressioni fisiche e le violenze verbali a danno dei medici. Secondo un’indagine condotta da Anaao Assomed tra gennaio e febbraio 2020, su 2.059 camici bianchi in 19 regioni, ben il 55,4% ha affermato di essere stato personalmente vittima di violenza: in valore assoluto 1.137 medici rispetto agli 832 di un’analoga indagine nel 2018. Nel 76,52% dei casi si è trattato di aggressioni solo verbali. E ancora: nella geografia delle aggressioni emerge un calo nelle regioni del Sud e Isole e una ‘nuova’, estesa, diffusione su tutto il territorio nazionale. Ma un dato rende ancora più preoccupante il fenomeno: ben il 79,26% degli operatori vittime di violenza non ha presentato denuncia.

