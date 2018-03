Mediaworld, scioperi e proteste in tutta Italia

Sciopero nazionale dei lavoratori Mediaworld indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nazionali contro le chiusure dei punti vendita di Grosseto e Milano Stazione Centrale, il trasferimento della sede di Curno (Bergamo) a Verano Brianza, la cessazione del contratto di solidarietà e la decisione di eliminare le maggiorazioni per il lavoro domenicale.

Manifestazione all’interno del centro commerciale di Curno “per protestare contro le manovre aziendali predisposte per fronteggiare una crisi importante”, con 500 persone che devono reinventarsi pendolari per lavorare”. Quattro i presidi di protesta in Toscana a Grosseto, Firenze, Lucca e Agliana (Pistoia) anche sulle ipotesi di “risolvere definitivamente i 150 esuberi dichiarati”. Presidio a Trento e timore di perdere posti di lavoro anche a Sestu, nell’hinterland cagliaritano, dove circa cinquanta addetti hanno aderito allo sciopero nazionale manifestando con bandiere e fischietti davanti al punto vendita della catena dell’elettronica.

Ad aggravare la situazione l’imminente scadenza del contratto di solidarietà, prorogato fino al 30 aprile 2018, in diversi punti vendita. In Toscana, spiega una nota, i lavoratori Mediaworld sono oltre 300, e il timore è che anche in Toscana possa diventare a rischio l’occupazione, e non solo a Grosseto. Massimiliano Bianchi, segretario generale Filcams Cgil Firenze intervenuto al presidio fiorentino, ha sottolineato “la preoccupazione che anche in Toscana l’occupazione possa diventare a rischio, vista la situazione nazionale del gruppo. I lavoratori sono pronti a mobilitarsi per difendere l’occupazione e chiedono all’azienda di investire e rilanciarsi”.

Forte la preoccupazione anche in Sardegna. A Sestu, nell’hinterland cagliaritano, circa cinquanta addetti della catena hanno deciso di aderire allo sciopero nazionale e hanno manifestato con bandiere e fischietti davanti al punto vendita. “Circa il 65% del personale – garantisce Cristiano Ardau della Uil – ha aderito alla giornata di astensione dal lavoro” L’iniziativa è promossa in tutta Italia da Cgil, Cisl e Uil. Che, in un volantino distribuito ai clienti, spiegano le ragioni della protesta: “Facciamo chiarezza su cosa sta accadendo in Mediaworld”.

Il punto chiave è la situazione finanziaria del colosso Mediamarket. “Non ci vogliono dare risposte, non c’è stato confronto con i sindacati – osserva Ardau – e, soprattutto a Sassari, la situazione occupazionale è a rischio”. “I lavoratori – si legge nel volantino – hanno il diritto di avere informazioni preventive sul loro destino occupazionale. Dietro ogni lavoratore c’è una famiglia con spese da sostenere, un progetto di vita. Tutto questo deve essere tenuto in considerazione. Mediamarket deve affrontare una situazione di mercato difficile, per farlo servono investimenti e la partecipazione di tutti i lavoratori”.