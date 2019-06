Mediaset conferma anche per la stagione 2019 / 2020 il programma ideato da Barbara d’Urso e Ivan Roncalli, Live Non è la d’Urso, dopo la prima edizione chiusa con una media del 16,42%.

Ad annunciarlo c’aveva già pensato la conduttrice ospite in radio:

“Da settembre? Riparto con tutte e quattro le trasmissioni, non cambierà niente, a meno che non me ne chiedano una quinta! Sono talmente aziendalista, un soldato, che se fosse stato fondamentale per Publitalia l’avrei fatto (proseguire con Live, ndr), ma vorrei fermarmi e soprattutto disintossicare i telespettatori dalla d’Urso, dalla voce della d’Urso e dalla faccia della d’Urso. Ne parlo in terza persona perché anche per me a volte lei è un mostro”.