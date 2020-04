Le repliche di Ciao Darwin stanno regalando a Mediaset una media del 18% di share e poco importa se sono puntate di solo un anno fa, il pubblico di Canale 5 sembrerebbe apprezzarle ancora molto. Non è un caso, infatti, se Paolo Bonolis per tre settimane di fila ha vinto su VivaRaiPlay di Fiorello.

Sulla scia di questo successo la rete di PierSilvio Berlusconi ha deciso di mandare nuovamente in onda altri due programmi storici di Canale 5: Tu Si Que Vales (che andrà in onda il mercoledì sera al posto del Grande Fratello Vip) e Scherzi A Parte (che andrà in onda il venerdì sera al posto di Amici di Maria De Filippi).

Il primo tornerà in onda mercoledì 15, mentre il secondo venerdì 17.

A sto punto, se proprio Canale 5 deve trasformarsi in Mediaset Extra a causa del CoronaVirus, che ci ridessero le repliche de La Talpa.