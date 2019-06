(di Mattia Repetto) – “Oggi, guardando ai nostri dati, c’è una minaccia ogni 100 milioni di eventi nel cloud. E’ come trovare un ago in un pagliaio. Con l’arrivo del 5G sarà ancora più difficile, perché ci saranno ancora più dispositivi collegati alla rete con una banda dati enorme”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos Vittorio Viarengo, vice president of product for the McAfee cloud business, secondo il quale, “nel futuro, la sicurezza informatica dovrà essere orientata non solo alla trasparenza, ma anche alla capacità di far intervenire la tecnologia solo quando ce ne sarà bisogno”.

