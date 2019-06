Maxi truffa della ‘ndrangheta ai danni dello Stato. Dopo gli arresti dell’operazione Grimilde, la Dia di Bologna ha sequestrato beni per 2 milioni e 300 mila euro. Coordinata dal Procuratore della Repubblica, Giuseppe Amato, e dal sostituto Beatrice Ronchi, l’organismo investigativo ha dato esecuzione a provvedimenti di perquisizione e sequestro a carico di diversi soggetti criminali (attività nata come sviluppo investigativo dell’indagine Aemilia), che ha consentito di individuare un’operazione fraudolenta con cui l’organizzazione ‘ndranghetistica emiliana, in concorso con esponenti della cosca ‘Grande Aracri’ di Cutro, ha realizzato un’ingente truffa ai danni del ministero dell’Economia e Finanze (c.d. “Affare Oppido”).

