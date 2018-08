Maxi scontro sull'A1

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Poco prima delle 11, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con l’A15 e Fiorenzuola in direzione di Milano, è avvenuto un incidente all’altezza del km 90 che ha visto il coinvolgimento di otto auto. Lo fa sapere Autostrade per l’Italia spiegando che a causa dell’incidente due persone sono rimaste ferite.

Oltre al personale della Direzione II Tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. Attualmente si circola su una corsia e, anche per la concomitanza degli elevati volumi di traffico da bollino rosso per i rientri, si registrano 12 km di coda verso Milano. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia di uscire a Parma e percorrere la ss9 via Emilia verso Fiorenzuola dove rientrare in autostrada verso Milano.