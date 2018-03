Maxi rissa in strada fra 40 peruviani

(Fotogramma)

Botte in strada tra una quarantina di persone a Firenze. E’ successo ieri, alle prime ore dell’alba, all’angolo tra via delle Porte Nuove e via Benedetto Marcello. A dare l’allarme alcuni residenti della zona spaventati dalle grida che provenivano dalla strada. Ma all’arrivo della polizia i partecipanti alla rissa si sono dileguati e gli agenti hanno solo trovato in terra cocci di bottiglie e alcune tracce di sangue.

Secondo i primi accertamenti, la rissa sarebbe scoppiata tra giovani peruviani dopo una lite all’interno di un locale notturno della zona, che sarebbe un circolo culturale, privo dell’autorizzazione per organizzare serate danzanti, e che lo scorso febbraio era stato chiuso per 15 giorni dalla questura, dopo una serie di episodi violenti avvenuti all’interno.