Max Pezzali, Welcome to Miami (South Beach): il nuovo singolo del cantautore ex 883, il primo inedito dopo quattro anni.

Max Pezzali è ufficialmente tornato. Dopo mesi di indizi e rivelazioni più o meno succose, l’artista ha finalmente regalato la data di uscita del suo nuovo singolo, il primo inedito tratto da un nuovo album. Nel 2017 si era infatti limitato a promuovere con brani originali una semplice raccolta dei suoi successi.

Un brano che ha il sapore dell’estate e che, con tutta probabilità, potrà concorrere per il titolo di summer hit 2019. La concorrenza è forte, ma in quanto a tormentoni il buon Max ha poco da imparare dagli altri.

Max Pezzali, Welcome to Miami (South Beach): il video

Il nuovo pezzo dell’ex cantante degli 883 è in uscita il 21 giugno, come confermato dallo stesso Max sui suoi account social ufficiali. S’intitola Welcome to Miami (South Beach) e, a giudicare dal suo abbigliamento piuttosto estivo e vintage, punterà a conquistare il ruolo di vero e proprio tormentone dei prossimi mesi. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album, in uscita nel 2020.

Ecco la brevissima clip, praticamente una gif, pubblicata su Instagram da Pezzali, che nelle scorse settimane aveva fatto parlare di sé per il matrimonio a sorpresa con la sua Debora:

Il ritorno di Max

Il nostro caro Max mancava ormai da quattro anni dal mercato discografico. Il suo ultimo lavoro, Astronave Max, era infatti uscito nel 2015. Nel 2017 l’artista si era limitato invece a una raccolta di alcuni suoi successi, con sette inediti, compresa la title track Le canzoni alla radio.

Stavolta però Max è pronto a tornare con un vero e proprio album, per raccontarci la sua vita da marito nell’età della maturità. Una prospettiva molto interessante per il cantautore simbolo di una (ma forse anche più d’una) generazione: quella cresciuta negli anni Novanta.