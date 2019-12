Max Pezzali ha presentato il suo primo live a San Siro, parlando ampiamente anche di un nuovo album. Esclusa invece la possibilità di una partecipazione a Sanremo.

C’è un tempo per tutto. Anche per cantare a San Siro. Dopo anni e anni di carriera, Max Pezzali ha realizzato il sogno di una vita: raggiungere lo stadio più importante d’Italia per animare un karaoke da urlo.

San Siro canta Max sarà un evento live straordinario in cui il pubblico sarà grandissimo protagonista. E sarà l’unico evento straordinario del suo 2020: l’artista ha infatti escluso una partecipazione al Festival di Sanremo.

Max Pezzali: San Siro canta Max

In un’intervista a Rockol per presentare questo grande evento dal vivo, Max ha spiegato che nel corso dei tour fatti in questi anni ha sempre avuto l’impressione che il pubblico si sia impossessato delle sue canzoni, tanto da cantarle come fossero proprie. E per questo la sua volontà è quella di trasformare il concerto a San Siro in un enorme karaoke.

Ma cos’è San Siro per Pezzali? Spiega il cantautore pavese: “Una cosa stranissima. Per tanti anni persone che incontravano mi chiedevano quando cantassi a San Siro. Era diventato una sorta di meme“.

Nel corso del concerto, comunque, potrebbero trovare spazio anche nuove canzoni, oltre ai classici della sua carriera solista e degli 883. Perché il 2020 sarà anche l’anno di un nuovo album: “Io sto cercando di lavorare alla chiusura dell’album, un disco di soli inediti che uscirà sicuramente nel 2020. Adesso devo finire un po’ di canzoni che ho sparse, devo dare un’ultima infornata. Lavorerò molto sulla parte di composizione e poi ci prepareremo all’evento di San Siro“.



Max Pezzali

Max Pezzali: no a Sanremo

Il nome dell’ex leader degli 883 era uscito negli ultimi giorni anche nella lista dei candidati per una possibile partecipazione al Festival di Sanremo. Ma l’artista ha chiarito che l’unico santo del suo 2020 sarà San Siro.

Queste le sue dichiarazioni: “Per ora preferisco concentrarmi sull’album nuovo e su questo evento, perché voglio arrivare al 150%. Bisogna prepararsi come quando si va alla Scala. Devi cercare di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Vivrò l’attesa continuando a immaginare e sognando ogni sera quel live“.

Di seguito il video di In questa città: