Attraverso i social, Max Pezzali ha annunciato che il suo prossimo lavoro uscirà nel 2020: i dettagli.

Max Pezzali tornerà nei negozi di dischi nel 2020. Dopo l’avventura in tour con gli amici Nek e Francesco Renga, quest’anno impegnati entrambi a Sanremo, il cantautore ex 883 ha pubblicato sui suoi canali social un breve video in cui annuncia che il suo prossimo lavoro arriverà tra non meno di dodici mesi.

Ci sarà dunque ancora da attendere per i suoi fan, ma Pezzali ha invitato tutti a ‘rimanere connessi’, perché novità potrebbero essere dietro l’angolo.

Max Pezzali, nuovo album nel 2020

Questo il messaggio rilasciato sui social dall’amato Max: “Ciao a tutti. Intanto buon 2019. Spero che sia per tutti un anno straordinario. Ho cominciato già da un po’ a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per l’anno prossimo. Teniamoci in contatto. Verrete informati strada facendo“.

Di seguito il video pubblicato su Instagram per dare l’annuncio ai suoi follower:

Max Pezzali: le canzoni più belle

L’ultima pubblicazione di Max Pezzali risale al 2017. Per l’occasione l’artista ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera lanciando una raccolta contenente gli inediti Le canzoni alla radio, Duri da battere (con Nek e Renga), Un’estate ci salverà (con gli Ex-Otago), La vita con te, Il secolo giovane, Volume a 11.

Nei suoi venticinque e oltre anni di carriera, sia con gli 883 che da solista, Max ha pubblicato alcune delle canzoni più belle della storia recente della musica italiana, come Gli anni, Nient’altro che noi o Eccoti. Chissà se nel suo futuro ci saranno altre hit di questo livello, o se il meglio della sua carriera è ormai alle spalle. Lo scopriremo, con tutta probabilità, già con il prossimo attesissimo disco.