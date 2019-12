Max Pezzali e Ketama 126, In questa città (Roma Milano remix): la nuova versione dell’ultimo singolo dell’ex 883.

Max Pezzali sta per lanciare una nuova versione del suo ultimo singolo. L’artista lombardo, che aveva cantato un inno d’amore a Roma con In questa città, ha deciso di unire le forze con un giovane artista della scena rap romana, Ketama126, per regalare parole d’elogio anche a Milano.

Un doppio inno per due delle capitali d’Italia, quella politica e quella economica, che verrà rilasciato il 20 dicembre 2019.

Max Pezzali e Ketama126: In questa città (Roma Milano remix)

La nuova versione del brano In questa città di Pezzali vanta ancora una volta una copertina disegnata da Zerocalcare. Protagonista stavolta è però non solo l’ex 883, ma anche il rapper proveniente dalla crew Lovegang, la stessa di Franco126.

Di questo pezzo arriverà anche un video diretto da Giorgio Testi, che ha già lavorato in passato con artisti del calibro di Blur, Oasis, Adele ed Elton John. Nelle immagini viene testimoniato un incontro tra il cantautore di origine pavese e lo stesso Ketama a Milano, con un’integrazione rispetto al video originale dedicato solo a Roma.

Ecco l’annuncio di Max su Instagram:

Max Pezzali: nuovo album in arrivo

Anche questa nuova versione di In questa città, con tutta probabilità, va ad anticipare il prossimo album di inediti dell’ex 883, in arrivo nel 2020.

Nello stesso anno, tra l’altro, Max farà il suo debutto allo Stadio San Siro per un doppio concerto da brividi, anticipato da una data zero al Comunale di Bibione. Insomma, per i fan dell’artista lombardo sarà un anno davvero speciale, con tanta nuova musica e diverse occasioni per festeggiare.