Max Felicitas, ospite a La Zanzara di Giuseppe Cruciani, ha confessato senza peli sulla lingua di guadagnare all’anno circa 200 mila euro, più precisamente 15 mila euro al mese.

Una cifra davvero elevata per quello che è a tutti gli effetti il competitor principale di Rocco Siffredi in Italia, con una casa di produzione propria e tante attività.

“Quanto guadagno all’anno? Attualmente sto fatturando più o meno 15.000 euro al mese. E voglio sottolineare che sono l’unico p*rnoattore che fattura in Italia. Io pago le tasse in Italia. Io sovranista? Io amo l’Italia quindi sono d’accordo col fatto di contribuire allo Stato, io sc*pando voglio aiutare l’Italia e gli italiani. Secondo me quelli che vanno all’estero, non amano l’Italia”.

L’allusione ovviamente è a Rocco Siffredi a cui non risparmia una frecciatina.

“Secondo me Rocco non ama sufficientemente l’Italia e dovrebbe tornarci per pagare le tasse. Uno deve amare anche materialmente l’Italia, non solo ideologicamente. Anche Rocco dovrebbe pagare qualche volta le tasse in Italia. Rocco? Io sono il futuro, ho 26 anni.”