Donatella Rettore in questo periodo sta lottano contro un tumore e qualche giorno fa ha fatto sapere su Twitter di doversi operare nuovamente. Ieri pomeriggio ad Italia Sì Mauro Coruzzi (che la scorsa settimana ha fatto una gaffe) ha rivelato che la cantante di Splendido Splendente adesso si trova in ospedale e che non sta bene.

“Lei adesso non sta bene, in questo momento si trova in ospedale. Donatella ha un problema di salute che non ha nulla a che vedere con il coronavirus. Voglio mandare un abbraccio a Donatella e dedicarle il concerto che farò stasera con le canzoni online”.

“Bene, ve lo dico che tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più: mi hanno operato allo IOV (Istituto Oncologico Veneto) e nella giornata di ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e.. non va bene: mi devono ri-operare e in fretta. […] Stringo i denti, anche se non sto benissimo. Mi hanno spiazzata i miei colleghi. Molti non sono nemmeno miei grandi amici, eppure mi stanno vicino. Stare in ospedale essere operata e sapere che dall’altra parte fanno i tamponi non è bello. Comunque il cancro che mi hanno trovato si stava diramando e quindi è stata dura. Voglio ringraziare i dottori che si sono accorti di tutto e che mi stanno aiutando in questo mio periodo particolare. Io di solito cerco sempre di ridere e di trovare l’ironia nelle cose, purtroppo in questo non c’è nulla da sorridere”.