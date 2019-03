Manca poco più di una settimana e poi prenderà via il serale della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, con Ricky Martin e Vittorio Grigolo come coach delle due squadre, Pio e Amedeo come duo comico e Fabio Rovazzi e Loredana Bertè come giurati (..e tanti altri devono ancora essere annunciati).

Proprio su quest’ultimo nome Maurizio Costanzo si è sbottonato e fra le pagine del settimanale Chi ha svelato come mai Maria De Filippi ha deciso di richiamarla.

“Loredana Bertè? Il suo valore lo ha già dimostrato ad Amici nelle edizioni passate, così come lo ha fatto anche al Festival di Sanremo. Per questo Maria De Filippi l’ha richiamata a fare la giudice nel suo team. Ogni volta che Loredana partecipa a qualche programma lo arricchisce con la sua dote artistica, la grinta che porta in scena e l’esperienza di chi ha fatto tanta gavetta e ha collaborato con grandi artisti…”

E come dargli torto, Loredana Bertè è stata una vera ventata d’aria fresca quando ha vestito i panni della giudice di Amici a fianco di Renato Zero e Sabrina Ferilli, per questo motivo non vedo l’ora di rivederla in azione.



Amici, le due squadre del serale

Squadra dei Bianchi (capitanati da Ricky Martin): Mameli, Ludovica, Umberto, Giordana, Alvis, Rafael

Squadra dei Blu (guidati da Vittorio Grigolo): Valentina, Vincenzo, Jefeo, Mowgli, Alberto, Tish