Il caso “Asia Argento” continua a far discutere e Maurizio Costanzo, tramite il settimanale Chi, ha voluto dire la sua, consigliando alla regista un bravo psicoterapeuta.

“Per alcuni anni della mia vita ho frequentato Dario Argento e sua figlia Asia. L’attrice avrà avuto 10 anni. La ricordo molto sveglia e intelligente. Riguardo alle accuse di Jimmy Bennet sarò sincero, non riesco a dare un giudizio, a schierarmi. Asia pare avere malumori, ansie interiori che la portano a vivere in modo diverso, discutibile. Credo che solo un bravo psicoterapeuta possa riuscire ad aiutarla. Non certo il polverone mediatico”.