La preghiera di Barbara d’Urso recitata insieme a Matteo Salvini in diretta a Live Non è la d’Urso ha smosso non poche critiche e dopo il duro attacco di Lucio Presta, anche Maurizio Costanzo ha espresso la sua fra le pagine di Panorama.

“Quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ di imbarazzo. È capitato anche a me di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa”.

E se da una parte molti la criticano, dall’altra c’è lei che non ha mai risposto apertamente ma si è limitata a condividere su Instagram degli screen di quotidiani religiosi o di destra in cui viene applaudita la sua preghiera.

“Barbara d’Urso linciata dagli haters della preghiera” / “Giù le mani da Barbara d’Urso, gli italiani hanno apprezzato la sua preghiera”.

Un’immagine, quella della religiosa, che un po’ stride con i vari arcobaleni sfoggiati in diretta televisiva perché “rainbow da sempre“.